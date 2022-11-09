Після поразки в римському дербі Жозе Моурінью вирішив перетасувати склад і несподівано випустив у старті одразу двох резервістів, для яких ці появи з перших хвилин стали першими цього сезону – Вольпато і Шомуродова. На жаль для тифозі "джаллороссі", Ельдор своїм рідкісним шансом не скористався: у першому таймі у форварда збірної Узбекистану була чудова нагода відзначитись, але він завдав удар прямо у воротаря.

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У Сассуоло найактивнішим у цій зустрічі став півзахисник Давиде Фраттезі, вихованець та вболівальник Роми з дитинства. Він двічі був близьким до взяття воріт, але в першому випадку Рому врятував Патрісіу, у другому випадку гравця трохи підвела точність.

Не найвидовищнішу зустріч змогли освіжити заміни. Абрахам з'явився на полі в середині другого тайму (він замкнув навіс Манчіні з правого флангу), а свіжі фарби в гру Сассуоло вніс Траоре.

Господарі зрівняли рахунок завдяки розумниці Лорьенте і позиційній помилці Смоллінга. Кріс спочатку не витримав офсайдну лінію, а потім не зміг завадити Пінамонті замкнути простріл Лорьенте з лівого флангу. Раніше Андреа забивав римлянам у складі Фрозіноне, Дженоа та Емполі, і ось тепер зробив це у футболці Сассуоло. Злий геній Роми, не інакше!

Команда Моурінью не зуміла реабілітуватися перед вболівальниками за поразку в римському дербі і перервала свою переможну виїзну серію з чотирьох матчів.

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