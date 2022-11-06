Римское дерби завершилось минимальной победой Лацио (0:1) в 13 туре Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

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Римское дерби не подарило зрелищного футбола, зато порадовало невероятной атмосферой. Болельщики обеих команд организовали красивые перфомансы на трибунах Стадио Олимпико. С цветными дымами, с баннерами, с пением. Выглядело роскошно. Особенно перед матчем, пока футболисты не вышли на поле и не испортили все примитивной игрой.

Футбол без моментов

Неудивительно, что судьбу матча решил один гол. Перед стартовым свистком логичным счетом выглядел 0:0. И события на поле это подтвердили. Рома Моуринью и Лацио Сарри сильно зависят от креатива своих лидеров. "Волки" вынуждены что-то придумывать без травмированного Дибалы, а "орлы" много потеряли из-за дисквалификации Милинковича-Савича.

Обе команды были убогими в финальной трети. Каждый вход в чужую штрафную воспринимался как подвиг. Соперники на двоих нанесли 5 ударов из пределов штрафной. После пропущенного гола Рома больше атаковала, но лучшим шансом отыграться стал дальний выстрел Дзаньоло, когда мяч с рикошетом полетел в перекладину.

Во втором тайме Рома неудачно попыталась разыграть свой козырь стандартов – Смоллинг плохо замкнул дальнюю штангу. Номинальные хозяева пошли большими силами в атаку, прижали соперника к воротам (Эль-Шаарави выпрашивал пенальти), однако едва не пропустили сами от Андерсона.

Ключевая ошибка

Решающий эпизод случился на 29 минуте. Рома разыгрывала от вратаря, Ибаньес в собственной штрафной получил пас и поплыл под прессингом. Педро запрессинговал бразильца, отобрал мяч и выкатил на Фелипе Андерсона.

Одна ошибка определила победителя римского дерби. Лацио набрал 27 очков и поднялся на третье место Серии А. Рома с 25 баллами осталась пятой. В конце встречи футболисты устроили схватку, еще раз отвлекая внимание непосредственно от игры.

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