Пилот самолета, которым летел Сала, не имел лицензии – друзья считали его сантехником

Появились новые шокирующие подробности исчезновения самолета с форвардом Кардиффа Эмилиано Салой.

Пилот самолета, на котором находился 28-летний аргентинский форвард, не имел соответствующей лицензии для управления таким судном, сообщает The Sun. Дэйв Ибботсон был частным пилотом, а не коммерческим. Кроме этого, у него было много долгов.

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В своих социальных сетях он рекламировал себя как сантехник и диджей ночного клуба. Очевидно, Ибботсон делал это, чтобы финансировать свою страсть к авиации.

Также он осуществлял полеты для парашютистов, чтобы накопить часы для получения коммерческой лицензии. Последняя необходима для полетов такого типа, как в случае с Салой.

Британский таблоид добавляет, что друзья Ибботсона не воспринимали всерьез его работу с самолетами. Они считали его лучшим сантехником, чем пилотом.

Напомним, что частный самолет с Салой на борту пропал без вести в районе Нормандских островов в понедельник вечером. Диспетчеры получили с судна запрос на экстренную посадку, однако после этого связь оборвалась. О судьбе игрока и пилота до сих пор ничего неизвестно.

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