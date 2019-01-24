Отец Салы не верит, что самолет с новичком Кардиффа мог бесследно исчезнуть

Орасио Сала прокомментировал решение полиции не продолжать поиски пропавшего самолета, на котором находился форвард Кардиффа, его сын Эмилиано.

"Мы просим продолжить поиски Эмилиано. Мы не можем поверить, что они приняли решение отменить операцию. Не может быть, чтобы самолет исчез бесследно", – цитирует Салу-старшего Goal.com.

Поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой – операция завершилась безрезультатно, полиция не верит в шансы людей выжить

Напомним, что в четверг полиция завершила поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой. В своем официальном заявлении правоохранители сообщили, что шансы на выживание аргентинского нападающего и пилота крайне низкие. Поисковая операция продолжалась трое суток после того, как судно с новичком Кардиффа на борту исчезло с радаров поздно вечером 21 января.

Эмилиано Сала на днях подписал контракт с Кардиффом, став рекордным приобретением в истории валлийского клуба. За 28-летнего аргентинца, которым когда-то интересовалось Динамо, выложили 15 млн фунтов.