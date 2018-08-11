toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ АПЛ ШАХТЕР - ВОРСКЛА

Пике завершил выступления за сборную Испании

19:55 53 Читати українською
Пике завершил выступления за сборную Испании
Жерар Пике / Фото из соцсетей

Защитник Барселоны и сборной Испании Жерар Пике принял решение завершить карьеру в национальной команде.

"Я разговаривал с Луисом Энрике несколько дней назад. Он позвонил мне, и я сказал ему, что принял обдуманное решение завершить выступления за сборную Испании.

Это был очень хороший этап, которым я очень доволен, но теперь я хочу сосредоточиться на Барселоне", – цитирует Пике издание Мarca.

Месси стал капитаном Барселоны

В составе испанской команды Пике становился чемпионом мира (2010) и Европы (2012). Всего за национальную команду футболист провел 103 матча.

На прошлой Мундиале команда Пике потерпела фиаско, оставив турнир на стадии 1/8 финала.

Критика, политика, VAR: первая пресс-конференция Луиса Энрике в статусе тренера сборной Испании

Теги
Испания Барселона Барселона Испания Испания Жерар Пике Жерар Пике
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
6
мин
Атлетико
22:00
Интер
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук