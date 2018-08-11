Пике завершил выступления за сборную Испании

Защитник Барселоны и сборной Испании Жерар Пике принял решение завершить карьеру в национальной команде.

"Я разговаривал с Луисом Энрике несколько дней назад. Он позвонил мне, и я сказал ему, что принял обдуманное решение завершить выступления за сборную Испании.

Это был очень хороший этап, которым я очень доволен, но теперь я хочу сосредоточиться на Барселоне", – цитирует Пике издание Мarca.

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В составе испанской команды Пике становился чемпионом мира (2010) и Европы (2012). Всего за национальную команду футболист провел 103 матча.

На прошлой Мундиале команда Пике потерпела фиаско, оставив турнир на стадии 1/8 финала.

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