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Месси стал капитаном Барселоны

16:39 54 Читати українською
Месси стал капитаном Барселоны
Капітани Барселони у сезоні 2018/19

Нападающий Барселоны Лионель Месси будет главным капитаном команды в сезоне 2018/19.

Барселона определилась с капитанами на новый сезон, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Первым капитаном "сине-гранатовых" станет Лионель Месси. Вице-капитаном – Серхио Бускетс, третьим – Жерар Пике, а четвертым – Серхи Роберто. Стоит заметить, что вся капитанская четверка – воспитанники молодежной академии Барселоны.

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Последние три сезона капитаном Барселоны был Андрес Иньеста, который этим летом покинул команду. Дольше всех в каталонском клубе капитанскую повязку носил защитник Карлес Пуйоль. Он был капитаном с 2004-го по 2014-й годы.

Лионель Месси выступает в составе Барселоны с 2003 года и с тех пор за первую команду каталонцев сыграл 637 матчей и забил 552 гола.

Иньеста забил божественный дебютный гол за Виссел Кобе

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