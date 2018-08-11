Піке завершив виступи за збірну Іспанії

Захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке прийняв рішення завершити кар'єру у національній команді.

"Я розмовляв з Луїсом Енріке кілька днів тому. Він подзвонив мені, і я сказав йому, що прийняв обдумане рішення завершити виступи за збірну Іспанії.

Це був дуже хороший етап, яким я дуже задоволений, але тепер я хочу зосередитися на Барселоні", – цитує Піке видання Мarca.

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У складі іспанської команди Піке ставав чемпіоном світу (2010) і Європи (2012). Всього за національну команду футболіст провів 103 матчі.

На минулому Мундіалі команда Піке зазнала фіаско, покинувши турнір на стадії 1/8 фіналу.

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