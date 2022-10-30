Пике опозорился во время замены в Валенсии: не имел части экипировки, Бускетс развязывал шнурки, как ребенку
Ветеран "блаугранас" Жерар Пике не был готов к выходу на замену в конце матча 12-го тура Примеры.
На 74-й минуте встречи против Валенсии повреждение получил Жюль Кунде. Хави Эрнандес был вынужден бросать в бой неподготовленного ветерана, о чем рассказал на пресс-конференции.
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"У него не было щитков и носков. Он не разминался, ведь не должен был выходить на футбольное поле. Это была чрезвычайная ситуация", – цитирует наставника Marca. На кадрах телетрансляции можно увидеть, как Серхио Бускетс вместе с несколькими помощниками пытается развязать шнуровки на бутсах Пике.
35-летний испанец остался единственным полностью здоровым центральным защитником в распоряжении Хави. Эрик Гарсия был заменен на Маркоса Алонсо еще в первом тайме, а Андреас Кристенсен и Рональд Араухо все еще находятся в лазарете. Жюль Кунде после матча с Валенсией (1:0) заявил, что его повреждение несерьезно.
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