Ветеран "блаугранас" Жерар Пике не был готов к выходу на замену в конце матча 12-го тура Примеры.

На 74-й минуте встречи против Валенсии повреждение получил Жюль Кунде. Хави Эрнандес был вынужден бросать в бой неподготовленного ветерана, о чем рассказал на пресс-конференции.

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"У него не было щитков и носков. Он не разминался, ведь не должен был выходить на футбольное поле. Это была чрезвычайная ситуация", – цитирует наставника Marca . На кадрах телетрансляции можно увидеть, как Серхио Бускетс вместе с несколькими помощниками пытается развязать шнуровки на бутсах Пике.

️Когда пришло время заменить травмированного Кунде, Пике был на скамейке запасных без щитков и ботинок. Бускетсу пришлось помочь ему развязать узлы одного из них.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/qSQAiv57Yi — «Барса Юниверсал» (@BarcaUniversal) 29 октября 2022 г.

35-летний испанец остался единственным полностью здоровым центральным защитником в распоряжении Хави. Эрик Гарсия был заменен на Маркоса Алонсо еще в первом тайме, а Андреас Кристенсен и Рональд Араухо все еще находятся в лазарете. Жюль Кунде после матча с Валенсией (1:0) заявил, что его повреждение несерьезно.