Барселона на последних минутах вырвала победу над Валенсией в 12-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.

Команды забили до перерыва, но дважды голы не засчитали из-за офсайда и фола. В общем, подопечные Хави доминировали на протяжении всего поединка. Преимущество удалось реализовать в добавленное арбитром время, когда Левандовски замкнул подачу Рафиньи.

Барселона вырвала тяжелую победу над Валенсией благодаря голу Левандовски на последних минутах