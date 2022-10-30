Исторический рекорд и спасение имени Левандовски в видеообзоре матча Валенсия – Барселона
Барселона на последних минутах вырвала победу над Валенсией в 12-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.
Команды забили до перерыва, но дважды голы не засчитали из-за офсайда и фола. В общем, подопечные Хави доминировали на протяжении всего поединка. Преимущество удалось реализовать в добавленное арбитром время, когда Левандовски замкнул подачу Рафиньи.
Барселона вырвала тяжелую победу над Валенсией благодаря голу Левандовски на последних минутах
Каталонцы провели 10-й сухой матч за 12 туров, став первой командой в истории чемпионата Испании с таким показателем. Марк-Андре тер Штеген соответственно тоже стал рекордсменом. Победа позволила Барселоне на время стать лидером, хотя Реал свой матч проведет сегодня. Валенсия осталась десятой.