Валенсия в матче 12-го тура Ла Лиги потерпела домашнее поражение от Барселоны (0:1), не дотерпев до ничьей всего несколько минут. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Барселона в среду вылетела в Лигу Европы, однако в чемпионате дела шли гораздо лучше. Да, "кулес" проиграли Эль-Класико, однако Реал имел преимущество всего в три очка. Отпускать мадридцев вперед хотя бы еще на один балл было рискованно, поэтому подопечным Хави в выездном матче против Валенсии была нужна только победа.

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Тренерский штаб Барселоны после разгрома от Баварии провел серьезную ротацию. В центре обороны вместо Алонсо появился Эрик Гарсия, Кесье уступил место Де Йонгу, Педри оттянулся в полузащиту, а позицию левого форварда занял Фати. Кроме того, Бальде перешел на позицию правого фулбека, освободив место в старте для Альбы.

На старте встречи команды разменялись опасными моментами, причем Валенсия могла выйти вперед уже на 1-й минуте – это Кунде обрезался на линии штрафной. Лино ворвался на левый край и пробил в ближний, однако тер Штеген не спал. Еще через три минуты у своих ворот обрезался Мамардишвили, в результате чего Барса раскатала красивую атаку с передачей пяткой от Де Йонга и попыткой удара пяткой от Фати. Мимо левой штанги!

Еще через десять минут Фати получил возможность исправиться, вырвавшись один на один с Мамардишвили, однако перебросить голкипера Ансу не смог. На 23-й же минуте он таки переиграл грузина с передачи Левандовски, но взятие ворот не засчитали. Офсайд. Валенсия же до перерыва ничем интересным не отвечала – не в последнюю очередь из-за травмы Кавани, полученной на 18-й минуте. Вместо него вышел Маркос Андре.

В общем, Барселона доминировала, хотя Валенсия во второй половине тайма относительно неплохо оборонялась. Как минимум, "летучим мышам" удавалось серьезно замедлять атаки соперника. Тем не менее, у каталонцев было несколько неплохих врываний, а на 44-й минуте хозяева проспали подачу с замыканием Левандовски – штанга спасла Валенсию!

С другой стороны, нельзя обвинить подопечных Дженнаро Гаттузо в игре "автобусом". Они конструировали неплохие позиционные атаки, но постоянно чего-то не хватало в завершающей фазе. В компенсированное к первому тайму время они напугали "блаугранас" с углового, который замкнул Паулиста – мяч прошел мимо дальнего угла. Это был лишь второй удар по воротам Барсы.

Кроме того, на 45-й минуте гости могли остаться в меньшинстве за фол Алонсо против Маркоса Андре. Арбитр проигнорировал этот эпизод, но испанские медийщики все заметили и уже пишут об ошибке.

Iglesias Villanueva le perdonó la expulsión a Marcos Alonso.



El jugador del Barcelona clava los tacos, primero en la parte posterior de la rodilla, y después en el tendón de Aquiles de Marcos André.



Incomprensible que el VAR no entre a revisar la acción. pic.twitter.com/Opn8LAdYzY — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 29, 2022

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Счет изменился через шесть минут после перерыва, причем гол забила Валенсия! У хозяев прошла шикарная диагональ с правого фланга на левый край штрафной, которую Лино замкнул ударом с нескольких метров – правда, счастье длилось недолго. На видеоповторе стало заметно, что Маркос Андре с какого-то черта поднял руку и прикоснулся к мячу в полете. Взятие ворот пришлось отменить.

Этот эпизод каким-то образом выбил Барселону из колеи. "Блаугранас" продолжали раскатывать мяч более 60% игрового времени, ничего не позволяя "летучим мышам" – второй тайм они завершили всего с одним ударом. Впрочем, гости совершенно перестали обострять игру.

Хави заметил это еще на 58-й минуте, отреагировав тройной заменой. Вместо Фати, Дембеле и Бускетса вышли Торрес, Рафинью и Гави. И все равно, со свежими силами команда продолжала "катать вату", ничего не создавая. Не было даже намеков на остроту. Если в первом тайме "кулес" провели аж семь ударов, то к 80-м минутам второго их было всего три.

Единственный опасный эпизод у ворот ворот Валенсии после перерыва произошел на 85-й минуте, когда Торрес открылся под прострел Педри. Ферран должен был пробивать с линии вратарской, однако нападающий не смог попасть по мячу! Еще через минуту Педри пытался нарисовать пенальти, но арбитр не повелся.

Тем не менее, преимущество в активности и классе сказалось. На 3-й компенсированной минуте Рафинья выполнил мягкий заброс на левый край штрафной, а Левандовски в падении направил мяч мимо Мамардишвили – 0:1! К сожалению для фанатов на Месталье, Валенсии не хватило концентрации.

Гол Роберта принес Барселоне тяжелую победу, благодаря которой "кулес" набрали 31 очко. Каталонцы обошли Реал благодаря лучшей разнице голов, возглавив турнирную таблицу Ла Лиги, но мадридцы свой матч сыграют завтра.

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