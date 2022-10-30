Піке зганьбився під час заміни у Валенсії: не мав частини екіпірування, Бускетс розв'язував шнурки, наче дитині
Ветеран "блаугранас" Жерар Піке не був готовий до виходу на заміну наприкінці матчу 12-го туру Прімери.
На 74-й хвилині зустрічі проти Валенсії пошкодження зазнав Жюль Кунде. Хаві Ернандес був змушений кидати в бій непідготовленого ветерана, про що розповів на пресконференції.
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"У нього не було щитків та шкарпеток. Він не розминався, адже не мав виходити на футбольне поле. Це була надзвичайна ситуація", – цитує наставника Marca. На кадрах телетрансляції можна побачити, як Серхіо Бускетс разом з кількома асистентами намагається розв'язати шнурівки на бутсах Піке.
35-річний іспанець залишився єдиним повністю здоровим центральним оборонцем у розпорядженні Хаві. Ерік Гарсія був замінений на Маркоса Алонсо ще в першому таймі, а Андреас Крістенсен і Рональд Араухо досі перебувають у лазареті. Жюль Кунде після матчу з Валенсією (1:0) заявив, що його пошкодження несерйозне.
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