Ветеран "блаугранас" Жерар Піке не був готовий до виходу на заміну наприкінці матчу 12-го туру Прімери.

На 74-й хвилині зустрічі проти Валенсії пошкодження зазнав Жюль Кунде. Хаві Ернандес був змушений кидати в бій непідготовленого ветерана, про що розповів на пресконференції.

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"У нього не було щитків та шкарпеток. Він не розминався, адже не мав виходити на футбольне поле. Це була надзвичайна ситуація", – цитує наставника Marca. На кадрах телетрансляції можна побачити, як Серхіо Бускетс разом з кількома асистентами намагається розв'язати шнурівки на бутсах Піке.

️When it came time to replace the injured Koundé, Piqué was on the bench without any shin guards or his boots. Busquets had to help him undo the knots of one of them.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/qSQAiv57Yi — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 29, 2022

35-річний іспанець залишився єдиним повністю здоровим центральним оборонцем у розпорядженні Хаві. Ерік Гарсія був замінений на Маркоса Алонсо ще в першому таймі, а Андреас Крістенсен і Рональд Араухо досі перебувають у лазареті. Жюль Кунде після матчу з Валенсією (1:0) заявив, що його пошкодження несерйозне.

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