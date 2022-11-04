Боссы Барселоны, в том числе президент клуба Жоан Лапорта, ничего не знали о решении Жерара Пике вплоть до момента, когда он опубликовал шокирующее сообщение, информирует журналист Сике Родригес.

Пике объявил о завершении игровой карьеры – журналист назвал причину сенсационного решения ветерана Барселоны

Кроме того, Жерар умудрился отличиться благородным поступком. Центрбек отказался почти от 30 млн евро, которые должны получить до конца своего контракта с Барселоной.

Отметим, что вчера, 3 ноября, Пике объявил о завершении игровой карьеры. Последний свой матч Жерар планирует провести против Альмерии уже в эту субботу.

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