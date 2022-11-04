Пике шокировал боссов Барселоны решением о завершении карьеры – ветеран отказался от астрономической суммы
06:30 - Читати українською
Защитник Барселоны Жерар Пике удивил своим решением не только футбольных болельщиков.
Боссы Барселоны, в том числе президент клуба Жоан Лапорта, ничего не знали о решении Жерара Пике вплоть до момента, когда он опубликовал шокирующее сообщение, информирует журналист Сике Родригес.
Пике объявил о завершении игровой карьеры – журналист назвал причину сенсационного решения ветерана Барселоны
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