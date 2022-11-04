Піке шокував босів Барселони рішенням про завершення кар'єри – ветеран відмовився від астрономічної суми
06:30 - Читать на русском
Захисник Барселони Жерар Піке здивував своїм рішенням не лише футбольних вболівальників.
Боси Барселони, зокрема і президент клубу Жоан Лапорта, нічого не знали про рішення Жерара Піке аж до моменту, коли він опублікував шокуюче повідомлення, інформує журналіст Сіке Родрігес.
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