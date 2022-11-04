Боси Барселони, зокрема і президент клубу Жоан Лапорта, нічого не знали про рішення Жерара Піке аж до моменту, коли він опублікував шокуюче повідомлення, інформує журналіст Сіке Родрігес.

Піке оголосив про завершення ігрової кар'єри – журналіст назвав причину сенсаційного рішення ветерана Барселони

Окрім цього, Жерар примудрився відзначитись благородним вчинком. Центрбек відмовився майже від 30 млн євро, які мав би отримати до кінця свого контракту з Барселоною.

Зауважимо, що вчора, 3 листопада, Піке оголосив про завершення ігрової кар'єри. Останній свій матч Жерар планує провести проти Альмерії вже цієї суботи.

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