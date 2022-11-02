Ситуация перед последним туром в группе F была простой. РБ Лейпциг держался на второй позиции, опережая Шахтер на три очка, однако в случае победы над "ротен буллен" дончане обошли бы немцев – за них играла бы лучшая статистика в личных встречах. Впрочем, в случае неудачи "горняки" не сильно бы грустили, ведь они уже обеспечили себе участие в Лиге Европы.

Шахтер – РБ Лейпциг – видео голов

Команды подошли к поединку с кадровыми потерями. Игор Йовичевич не мог рассчитывать на Шведа и Зубкова, поэтому позицию правого вингера занял Петряк. Кроме того, тренерский штаб удивил появлением Конопли на правом фланге обороны – считалось, что он еще не готов физически.

Марко Розе, в свою очередь, вынужден был выпустить резервного голкипера и оставил в запасе Айдара с Ольмо. Правда, и без них состав РБ Лейпцига выглядел мощно. Вернер, Нкунку, Силва, Собослай и другие лидеры вышли в старте.

Первый тайм прошел в одном русле. Шахтер пытался строить билд-ап в своей классической модели с двумя центрбеками, тремя центрхавами над ними. Бондаренко и Судаков, как всегда, отвечали за продвижение мяча. Степаненко подчищал, Траоре цеплялся за выносы, а Мудрик ждал паса в высокой позиции. Именно так разрывали Реал, однако РБ Лейпциг практически сразу со стартовым свистком уничтожил эту схему интенсивным прессингом.

Пытаясь разыгрывать в привычном режиме, "горняки" не могли отдать более трех точных пасов вперед. При этом команда допускала огромное количество потерь – как вследствие проигранных единоборств, так и из-за обычных обрезок.

Самое главное, РБ Лейпциг еще и конвертировал высокие возвраты мяча и длительные владения в голевые моменты. Так, уже на 8-й минуте Нкунку получил заброс за спину Бондару, расшатал его и отдал пас пяткой под удар Вернеру. Тимо пробил с острого угла, но Трубин парировал.

Еще через две минуты случился гол. Нкунку отобрал мяч у Судакова и разогнал контратаку 3-в-2, Бондар пошел закрывать центральную зону, однако сразу же за его спиной открылся Вернер – Бондаренко не успел за Тимо, поэтому форвард принял мяч и выстрелил низом. Трубин парировал, а Нкунку добил. 0:1!

Степаненко это настолько не понравилось, что через несколько минут опорник срезал Вернера в подкате. Решение оказалось удачным, ведь Тимо получил повреждение и покинул поле, а Тарас даже желтой не получил. Вместо легендарного транжиры на поле вышел Форсберг.

На доминировании РБ Лейпцига этот факт никак не сказался. Шахтер все так же страдал под интенсивным прессингом, почти не выбегая на чужую половину поля. Впрочем, подопечные Марко Розе не создавали опасных моментов, да и в штрафную площадь заходили редко – не в последнюю очередь из-за опускания Степаненко в помощь центрбекам.

Найти определенное противоядие немецкому прессингу удалось в последней трети первого тайма. "Горняки" начали выходить из обороны через дальние забросы на ход Траоре или Мудрику. После потерь на чужой половине команда вступала в контрпрессинг. Эпизодически даже удавалось создавать изоляции для вингеров, хотя передачи туда шли слишком долго.

При таком футболе Шахтер смог напугать РБ Лейпциг несколькими полумоментами. В одном из них помог голкипер, который вышел за пределы поля и не смог выбить мяч далеко. В другом моменте прошел классный прострел с вбеганием во все зоны завершения.

Были и другие врывы, в которых проявили себя реактивный Мудрик и умный Траоре – однако до ударов дело не доходило. Первый тайм завершился только с одним неточным выстрелом Петряка метров с 25-ти.

В начале второго тайма Шахтер попытался пойти вперед. Достаточно неплохая атака с прострелом Михайличенко на 47-й минуте могла завершиться ударом Петряка, однако Орбан его прервал. РБ Лейпциг с ответом не замедлил – и этот ответ оказался результативным.

Атака немцев левым флангом завершилась подачей Раума на дальнюю штангу. Ее никто не перехватил, но и Симакан при замыкании пробил плохо, забросив парашютик на дальнюю штангу – впрочем, именно там оказался Андре Силва. Португалец в касание подправил сферу под ближнюю штангу. 0:2!

На 54-й же минуте Форсберг мог закрыть игру, получив пас пяткой и пробив с правого края штрафной. Над перекладиной.

Дончане попытались вернуться в игру на 56-й минуте в результате разрезной передачи на ход Траоре. Лассина вышел один на один с голкипером и упал после столкновения с ним! К сожалению, надежду на пенальти развеяли лайнсмен и VAR, которые заметили у нападающего офсайд.

Игор Йовичевич на 59-й минуте провел тройную замену, вместо Траоре, Судакова и Конопли выпустив Сикана, Джурасека и Тейлора. Возможно, данный ход во что-то и вылился бы, если бы РБ Лейпциг в следующие 9 минут не добил Шахтер. Уже на 62-й Нкунку разогнал контратакой с передачей под выход Собослаю один на один – 0:3.

На 68-й же Ольмо, едва появившись на поле, забил четвертый гол – Дани принял передачу от Кампля и с левого края штрафной закрутил мяч в дальний угол. 0:4. Мечты об 1/8 финала Лиги чемпионов для Шахтера были растоптаны немецкими быками.

В следующие 20 минут немцы играли в свое удовольствие, не очень стараясь. Они позволяли себе даже пасы пяткой в собственной штрафной, находясь под давлением. Острых эпизодов у ворот Трубина не возникало, а вот Мудрик на 73-й минуте снова напомнил о себе – Михаил шикарно пробил с дистанции. Мяч пролетел рядом с правой девяткой, задев внешнюю сторону сетки.

На 90-й же свежий Тотовицкий принял навес от Петряка и бахнул метров с 11-ти, однако мяч улетел в небо. Этот момент стал последним для Шахтера в Лиге чемпионов 2022/23. Финальный свисток зафиксировал разгром дончан. РБ Лейпциг шагает в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Шахтер сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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