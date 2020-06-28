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Пике с помощью известной песни высмеял решение арбитра, которое может помочь Реалу опередить Барселону

13:06 - Читати українською
Пике с помощью известной песни высмеял решение арбитра, которое может помочь Реалу опередить Барселону
Жерар Пике / фото: Барселона

Защитник Барселоны Жерар Пике остался недоволен арбитражем матча 32-го тура Ла Лиги против Сельты (2:2).

Пике снова упражняется в написании ироничных и саркастических твитов. После игры с Сельтой Жерар опубликовал строчку из песни американской группы MGMT – Time to Pretend.

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"Нам суждено притворяться. Притворяться", – написал защитник Барселоны. Очевидно, речь идет об эпизоде, когда футболист шел в подкат, после которого упал Рафинья. Арбитр Гильермо Куадра Фернандес увидел фол и назначил штрафной, с которого забил Яго Аспас.

Именно этот мяч привел к потере очков Барселоной. Каталонцы рискуют потерять первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Для этого Реалу нужно не проиграть свой матч 32-го тура против последней команды чемпионата – Эспаньола.

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Жерар Жерар Пике Рафинья Барселона Барселона Испания
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