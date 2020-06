Сельта – Барселона: провальный выбор Сетьена, персональный ад тер Штегена и VAR нивелируют шедевр Месси-Суарес

Матч Сельта – Барселона стартовал в 18:00 по киевскому времени. Каталонцам нужно было побеждать, чтобы не вылететь из чемпионской гонки. Команда Сетьена находилась на второй строчке, уступая Реалу по дополнительным показателям. "Бланкос" свой поединок проведут завтра – в гостях против Эспаньола, который накануне уволил тренера. Кике не мог рассчитывать на травмированного Де Йонга и дисквалифицированного Бускетса. Бразилец Артур, который ведет переговоры с Ювентусом, начал игру на скамейке запасных, вместо него вышел 20-летний талант Рики Пуч. А вот совсем юный Ансуи Фати вытеснил из основы провального Гризманна.

Сельта – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Первая же опасная атака гостей на 2-й минуте могла завершиться пенальти. Быстроногий Фати ворвался в штрафную гостей и упал после контакта с Айду. Защитник Сельты откровенно придерживал 17-летнего вингера руками, однако главный рефери Гильермо Куадра не решился назначить одиннадцатиметровый, VAR также промолчал. Месси подал с углового на ближнюю штангу, а Пике головой пробил в перекладину. Мощный старт от Барсы завершил Рики, который поспешил с дальним выстрелом – неточно.

Сельта, прижавшись к собственным воротам, делала ставку на быстрый выход из обороны в атаку, но примитивная тактика Оскара работала крайне редко, за первые 15 минут – только раз. Смолов долго принимал решение и в конце концов пробил в спину Пике. Каталонцы справедливо открыли счет на 20-й. Месси и Суарес вспомнили галисийцами пенальти из 2016-го. Пока хозяева ждали прямого удара Лео со штрафного, тот идеально подал на голову Луисито, а дальше – дело техники. Гениально!

"Селестес" потеряли прекрасный шанс восстановить паритет через две минуты. Тер Штеген феноменально спасал после ударов Аспаса с острого угла, а тонкий удар Браиса приняла на себя штанга. Последнему классно ассистировал Денис Суарес – экс-хавбек Барсы одним пасом разрезал всю оборону "кулес". Месси на скорости выполнял в дальнюю девятку – неточно.

Аспас провалил стремительный выпад 2 в 1, пожалев мяча для Смолова. Россиянин справедливо возмущается, ведь перед ним был только тер Штеген. Хороший первый тайм в исполнении обеих команд завершился коварным выстрелом Месси с углового (!) – Рубен парировал на самой линии. Барса создала больше, но забила лишь раз.

Нелогичный гол Суареса на 67-й снова вывел "блаугранас" вперед. Получив передачу от Месси, уругваец красиво развернулся и пробил в дальний угол. Денис Суарес, похоже, почувствовал какие-то сантименты в отношении бывших партнеров, подарив сферу Семеду, который мгновенно перевел на Лео. Аргентинец в поисках 700-го мяча запорол перспективный штрафной. Тер Штеген героически спасает после удара Нолито в ближний – ужасная игра Барсы сзади.

Аспас напомнил Месси, как нужно обводить стенки. Блестящий удар испанца со штрафного – 2:2. Капитан снимает футболку, получает желтую, но всем плевать, он – герой Балаидоса. Нолито мог добить каталонцев на 90+5, но пробил в тер Штегена с нескольких метров. Барселона теряет важные очки в борьбе за чемпионство. В случае победы Реал опередит принципиального соперника на два очка.

Провальная оборона Барсы и персональный ад тер Штегена

Барселона продолжает коллекционировать ужасные выезды. Нет, каталонцы не выглядели обреченными, как в Риме или Ливерпуле, наоборот, они играли даже лучше, чем в предыдущих матчах, но оборона... В паре с Пике вышел Умтити, а Лангле остался на скамейке запасных. Сетьен провел ротацию центрбеков и снова поплатился. Сэмюэль регулярно терял позицию, не успевал за быстрыми форвардами гостей и часто разводил руками, демонстрируя собственную слабость. Прежнюю форму, похожее, потеряно навсегда, но Кике продолжает слепо верить. Защитники Барсы выдали парад ошибок после реально хорошего старта. Забив, каталонцы мгновенно потеряли контроль над игрой. Сельта будто специально ждала пропущенного мяча, чтобы сбросить с ног невидимые оковы, расслабиться, сыграть настоящий рок-н-ролл для тех, кто болел перед закрытыми дверями.

Барсу откровенно прощали до перерыва. Смолов, Аспас и Браис не забивали с убийственных позиций, а Денис Суарес давал мастер-класс игры плеймейкера против своей "бывшей". Сольный проход испанца, который проскользнул мимо трех, включая Месси, вызвал улыбку на лице аргентинца. "Кулес" позволяли соперникам слишком много, неприлично много, как для команды, которая борется за чемпионство. С такой обороной не выигрываются титулы. Комада Сетьена позволила недавнему претенденту на вылет нанести 10 ударов по воротам (6 – в створ). Если бы не тер Штеген, на каталонцев можно было бы поставить крест еще до перерыва. Мы увидели авантюрный Бетис Сетьена, который играл сам и позволял играть другим... Кике обещал веселый футбол? Получите, распишитесь.

Сельта почти догнала "кулес" по ожидаемым голам перед финальным свистком (1.92 vs 2.12), более того, галисийцы реально могли рассчитывать на победу, если бы не потерянный Нолито. Экс-хавбек сборной Испании сделал подарок тер Штегену, который рисковал превратиться из супермена в главного антигероя. Немец будто и не провалился, традиционно много спасал из 4 сейвами (все из пределов штрафной), но тот пропущенный мяч от Аспаса перечеркнул все. Тер Штеген плохо выставил стенку, а затем пропустил далеко не самый сильный удар, хотя и чертовски точный – даже не пошевелился, только взглядом провел сферу. Балаидлос превращается в его персональный ад – 12 пропущенных в 10-ти матчах.

Суарес – несокрушимый, Месси рисует шедевры, но не может забить 700-й

Уругвайский киллер впервые отличился после тяжелой травмы. Он пропустил более 5 месяцев, но сохранил фантастическое голевое чутье. Его работа в штрафной – эталон игры современного центрфорварда. Суарес с большим хладнокровием реализовывал передачи Месси. Оба понимают друг друга интуитивно, без лишних слов или жестов.

Гениальный первый гол Барсы напомнил 2016-й, когда аргентинец и уругваец разыграли пенальти а-ля Кройф. Тогда также пострадала Сельта – дежавю. Пока соперники ждали от Лео прямого удара со штрафного, то ассистировал лучшему другу – фактически с линии штрафной (!). Пробивать по воротам с убойной позиции? Слишком просто, подумал Лео, нарисовав очередной шедевр для истории, хотя сам не отмечается три матча подряд. 700-й гол капитана превратился в настоящие муки. Он не забивает, зато ассистирует на уровне бога. Месси выполнил 249-й и 250-й голевой пас в чемпионатах Испании. Мелочи.

Барса снова жалуется на арбитров

Испания не может без судейских скандалов, иногда раздутых, но скандалов. Матч на Балаидосе – не исключение. Испанская пресса снова атакует VAR, даже эксперт Марки, экс-арбитр ФИФА Андухар Оливер считает, что Рафинья картинно падал после подката Пике. "Защитник Барселоны не касался соперника, он вовремя убрал ноги. Рефери не должен был назначать штрафной, который повлиял на итоговый результат". Гульермо Куадра ошибся, Аспас забил, VAR промолчал, а Каталония развивает теории заговора, мол чемпионство Мадрида – подготовлено судьями.

Parting gift...HINT: watch Rafinha's right let,after he touches the ball to take it out of Pique's reach...watch Rafinha's right leg and Pique's right leg too.if you can't see it,then I can't help you cos you would need to visit an eye clinic @ pic.twitter.com/uP9tF3Hyyc