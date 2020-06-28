Піке за допомогою відомої пісні висміяв рішення арбітра, яке може допомогти Реалу випередити Барселону

Захисник Барселони Жерар Піке залишився незадоволеним арбітражем матчу 32-го туру Ла Ліги проти Сельти (2:2).

Піке знову вправляється у написанні іронічних та саркастичних твітів. Після гри з Сельтою Жерар опублікував рядок із пісні американського гурту MGMT –Time to Pretend.

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"Нам судилося прикидатися. Прикидатися", – написав захисник Барселони. Очевидно, йдеться про епізод, коли футболіст йшов у підкат, після якого впав Рафінья. Арбітр Гільєрмо Куадра Фернандес побачив фол і призначив штрафний, з якого забив Яго Аспас.

Саме цей м'яч призвів до втрати очок Барселоною. Каталонці ризикують втратити перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Для цього Реалу потрібно не програти свій матч 32-го туру проти останньої команди чемпіонату – Еспаньйола.

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