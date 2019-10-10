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Пике мог приобрести старейший клуб планеты – он уже владеет клубом Сегунды B

13:45 64 Читати українською
Пике мог приобрести старейший клуб планеты – он уже владеет клубом Сегунды B
"Этих, Шакира, покупать не буду" / фото из соцсетей

Защитник испанской Барселоны Жерар Пике прошлым летом был близок к покупке английского Ноттс Каунти.

Центрбек вёл переговоры относительно покупки старейшего клуба мира, сообщает ESPN.

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Ноттс Каунти летом мог стать еще одним активом в бизнесе Пике. Холдинг "Космос", президентом которого является 32-летний защитник, был близок к соглашению с бывшим боссом "сорок" Аланом Харди. Однако, из-за необходимости срочной уплаты долгов президент ноттингемцев согласился на предложение датских бизнесменов братьев Ридтцев.

К слову, в декабре 2018 года Жерар Пике стал владельцем ФК Андорра, а в июле приобрел для Андорры место в Сегунде B. В данный момент "трехцветные" лидируют в дивизионе и всерьез претендуют на выход в Сегунду. Тем временем Ноттс Каунти вылетел из Лиги 2 и играет с любителями в английском Конференции.

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