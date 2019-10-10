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Піке міг придбати найстаріший клуб планети – він вже володіє клубом Сегунди B

13:45 354 Читать на русском
Піке міг придбати найстаріший клуб планети – він вже володіє клубом Сегунди B
"Оцих, Шакіро, не купуватиму" / фото із соцмереж

Оборонець іспанської Барселони Жерар Піке минулого літа був близький до купівлі англійського Ноттс Каунті.

Центрбек вів перемовини щодо купівлі найстарішого клубу світу, повідомляє ESPN.

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Ноттс Каунті влітку міг стати ще одним активом у бізнесі Піке. Холдинг "Космос", президентом якого є 32-річний захисник, був близький до угоди з колишнім босом "сорок" Аланом Харді. Проте, через необхідність термінової сплати боргів президент ноттінгемців погодився на пропозицію данських бізнесменів братів Рідтців.

До слова, в грудні 2018 року Жерар Піке став власником ФК Андорра, а в липні придбав для клубу місце в Сегунді Б. Наразі "триколірні" лідирують у дивізіоні й всерйоз претендують на вихід до Сегунди. Натомість Ноттс Каунті вилетів з Ліги 2 та грає з аматорами в англійській Конференції.

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Теги
Англія ФК Андорра ФК Андорра Жерар Піке Жерар Піке Барселона Барселона футбольні фінанси Ноттс Каунті Ноттс Каунті
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