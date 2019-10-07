Пике намеренно получил желтую карточку, чтобы точно сыграть в Эль Класико, – Marca

Защитник Барселоны Жерар Пике получил желтую карточку в конце матча 8-го тура Ла Лиги против Севильи (4:0).

Пике был наказан на 85 минуте матча – он ударил по мячу после свистка, за что арбитр Матеу Лаос мгновенно показал ему "горчичник".

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Таким образом, каталонец пропустит матч с Эйбаром в следующем туре чемпионата Испании, где защитник также запросто мог бы получить свою пятую желтую карточку в сезоне и не сыграть в принципиальном матче. По версии известного испанского издания Marca, Жерар намеренно "очистился" перед Эль Класико.

Напомним, после восьми туров Барселона занимает в Ла Лиге второе место, отставая от Реала на 2 очка. Встреча каталонского и мадридского грандов состоится 26-го октября на Камп Ноу.

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