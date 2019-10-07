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Пике намеренно получил желтую карточку, чтобы точно сыграть в Эль Класико, – Marca

16:27 53 Читати українською
Пике намеренно получил желтую карточку, чтобы точно сыграть в Эль Класико, – Marca
Жерар Пике / AS

Защитник Барселоны Жерар Пике получил желтую карточку в конце матча 8-го тура Ла Лиги против Севильи (4:0).

27’ Луис Суарес
33’ Артуро Видаль
35’ Усман Дембеле
78’ Лионель Месси
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле
 
27’ Луис Суарес
33’ Артуро Видаль
35’ Усман Дембеле
78’ Лионель Месси
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле

Пике был наказан на 85 минуте матча – он ударил по мячу после свистка, за что арбитр Матеу Лаос мгновенно показал ему "горчичник".

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Таким образом, каталонец пропустит матч с Эйбаром в следующем туре чемпионата Испании, где защитник также запросто мог бы получить свою пятую желтую карточку в сезоне и не сыграть в принципиальном матче. По версии известного испанского издания Marca, Жерар намеренно "очистился" перед Эль Класико.

Напомним, после восьми туров Барселона занимает в Ла Лиге второе место, отставая от Реала на 2 очка. Встреча каталонского и мадридского грандов состоится 26-го октября на Камп Ноу.

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Теги
Испания Барселона Барселона Барселона - Севилья Жерар Пике Жерар Пике
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