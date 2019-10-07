Самый скандальный рефери мира феерит на Камп Ноу: троллинг Суареса, "игры" с Пике и две красные за одну минуту

Барселона разгромила Севилью на Камп Ноу с шедевральными голами Суареса и Месси, но вся слава после матча досталась одиозному Матеу Лаосу.

Валенсийский рефери снова стал топ-темой испанских СМИ через собственную манеру судейства, которому присуща игра на публику, непринужденные споры с игроками, желание всегда находиться на первом плане. "Я не могу этого контролировать. Моя реакция – это ответ на поведение футболистов. Именно они несут ответственность за избыточный протагонизм со стороны арбитров. Не собираюсь ничего менять в себе, ведь переживаю профессию с большой страстью", – признался 42-летний Лаос в интервью изданию Marca еще перед стартом текущего сезона.

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Главному шоумену судейского цеха Испании, а, возможно, и всей планеты, доверили "блокбастер" Барселона – Севилья, и он не разочаровал своих поклонников. Слишком долго скандальный арбитр находился в тени, чтобы упустить роскошный шанс сойтись в дуэли с вечно сердитым Луисом Суаресом.

Уругвайский форвард, который отметился невероятным ударом через себя в падении получил желтую карточку за грубый фол, но наказание показалось ему неоправданно суровым. "Чарруа", пытаясь обжаловать решение Лаоса, приблизился к рефери на опасное расстояние, и уже через мгновение стал жертвой смешного троллинга. В ответ на протесты уругвайца Матеу вроде бы потянулся за второй желтой... но вместо рокового "горчичника" показал Суаресу указательного пальца.

На этом противостояние, конечно же, не завершилось. Камеры программы "El Partidazo de Movistar" зафиксировали интересную беседу, которая сопровождалась провокационным взглядом арбитра. "Не делай ошибки, не делай ошибки", – повторял Лаос в сторону Суареса, испепеляя звездного нападающего собственным взглядом. "Разве мы не имеем права говорить", – растерянно ответил Луисито. "Конечно же нет", – парировал Матеу, после чего уругвайцу оставалось безнадежно махнуть рукой.

Концовка встречи также прошла под аккомпанемент интересных решений судьи, который не так давно работал на матче Украина – Сербия во Львове. Сначала Лаос смешно избегал Жерара Пике, который пытался "обнулиться" накануне Эль Классико. Защитник каталонского гранда несколько раз провоцировал рефери на предупреждение, в частности, не позволял соперникам быстро разыгрывать мяч после фолов, однако арбитр оставался невозмутимым, словно раскусил замысел опытного центрбека. В конце концов Пике пришлось ждать до 85-й минуты, чтобы влупить по мячу, который уже находился за боковой линией, в направлении трибун. Такой наглости Матеу не стерпел, хотя ему явно хотелось увидеть Жерара на поле Эйбара.

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Далее началось самое интересное. За три минуты до конца регламентированного времени игры Лаос показал прямую красную молодому дебютанту Барселоны Рональду Араухо, который заменил травмированного Тодибо. Рефери расценил нарушение 20-летнего уругвайца на Чичарито как фол последней надежды, хотя на повторе было видно, что руками работали оба. Решение арбитра стало настоящим потрясением для Вальверде, ведь перед матчем с Эйбаром у него остался лишь один центральный защитник, Клеман Лангле.

El central uruguayo Roland Araújo ha debutado hoy con el primer equipo del @FCBarcelona_es sustituyendo al lesionado Todibo y ha sido expulsado por esta acción con Chicharito. Mateu Lahoz ha interpretado jugada manifiesta siendo último jugador. @TABLERO_RNE pic.twitter.com/rCTBZOPp6l — Germán García (@germa_garcia) October 6, 2019

Не успел Лаос удалить Араухо, как уже через минуту под "раздачу" попал Усман Дембеле. Французу, похоже, оказалось недостаточно собственных выходок вне футбольного поля, нужно было позадираться из самым несдержанным рефери Испании. "Ты плохой, очень плохой", – сказал Дембеле Матеу, а последний без лишних раздумий зажег перед вингером "красный свет". Теперь Усман, скорее всего, пропустит Эль Классико. Аналогичное высказывание экс-хавбека Севильи Микаэля Крон-Дели в адрес арбитра стоило датчанину двух матчей дисквалификации. К слову, реакция Фрэнки де Йонга на удаление француза – настоящая поэзия. "Вот и познакомились", – смеются с нидерландца пользователи соцсетей.