Пике приобрел для Андорры место в Сегунде Б

Защитник Барселоны Жерар Пике не жалеет денег для ФК Андорра.

Жерар Пике, который является владельцем ФК Андорра, потратил на свое "детище" 452 тысячи евро за повышение в классе, сообщает Mundo Deportivo.

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Именно такую сумму озвучили в Федерации футбола Испании за возможность выступать в Сегунде Б. Причиной этому стало устранение Реус Депортиу от соревнований из-за финансовых трудностей.

Напомним, защитник Барселоны стал владельцем Андорры в конце 2018 года. Прошлый сезон команда Жерара провела в четвертом дивизионе Испании.

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