"Лео как никто другой заслуживал право сделать выбор, и если он считал, что надо идти... Я бы на месте президента повел себя иначе.

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Ты просто обязан договориться с игроком, столько давшим клубу за эти 16 лет. Но как вообще дошло до того, что лучший игрок в истории просыпается однажды утром и отправляет бюрофакс, считая, что его не слушают? Что вообще происходит? Лео многого заслужил. Новый стадион должны назвать в его честь.

Мы должны беречь наших людей, не дискредитировать их. Меня удивляет то, что личности вроде Гвардиолы, Хави, Пуйоля и Вальдеса не работают в клубе. Мы где-то свернули не туда", – цитирует Пике ESPN.

Напомним, что прошлым летом Лионель Месси устроил бойкот предсезонной подготовки, требуя разрешения на отъезд с Камп Ноу. Менеджмент Барселоны отказался бесплатно отпустить аргентинца, поэтому тот остался в каталонской столице еще на сезон.

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