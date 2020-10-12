Чергове трансферне вікно залишило після себе гіркий присмак на Камп Ноу. Бартомеу і його функціонери провалили кілька стратегічних угод "на вихід", а новий тренерський штаб не отримав обіцяного підсилення. Лише одну кадрову петицію Кумана виконав президент, підписавши талановитого латераля Аякса Сержиньйо Деста. Із запрошенням нового центрбека і багатостраждальної "дев’ятки" доведеться зачекати щонайменше до зими.

Звісно, противники Бартомеу знову лаятимуть "некомпетентне керівництво", яке заплямовувало власну репутацію угодами а-ля Коутінью-Дембеле, але цього разу – є нюанси. По-перше, від початку пандемії Барселона втратила 97 мільйонів євро, і збитки продовжують рости. Нещодавно клуб анонсував чергове зменшення доходів на 25%, тобто, "блаугранас" більше не володіють достатніми фінансовими мускулами, аби підписувати виконавців з високими зарплатами, – це ще одна велика проблема іспанських клубів.

Барса вдалася до безпрецедентного перегляду контрактів, щойно уряд Педро Санчеса зачинив Іспанію на карантин. Унаслідок жорстких обмежень найбільше пошарпало футбольну секцію. 100-тисячний Камп Ноу, який регулярно заповнювався на 70-80%, різко спорожнів, а гравців ґречно попросили пожертвувати 30% окладу до кінця сезону, хоча й цього виявилось недостатньо, аби втриматися на плаву. Руйнівний вплив COVID-19 на економіку каталонського гранда, який заборгував кредиторам майже півмільярда євро (466 з копійками), змусив Бартомеу розвантажувати зарплатну відомість. Одна з обов'язкових умов Ла Ліги навіть не обговорюється.

Отже, Суарес, Відаль, Ракітіч, Артур і Семеду виконали місію "донорів" потовченого коронавірусом проекту Бартомеу. Їм вказали на двері в цілях жорсткої економії, хоча офіційна версія клубу – необхідність омолодження складу після ганебних 2:8. Уругвайський форвард, один з найшанованіших ветеранів у роздягальні, отримував 28 мільйонів євро "брудними", Ракітіч – 18, Відаль – 12, Семеду – 8, Артур – 6. Перших трьох віддали фактично за безцінь, а продажем молодого бразильця – залатали дірки в бюджеті на сезон 2019/20. Лише трансфер Семеду дозволив пристойно заробити (30+10), постарався всемогутній Мендеш, з яким Барто вчасно налагодив хорошу співпрацю.

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Барселона заощадила понад 70 млн євро лише на зарплатах, а трансферна кампанія завершилась з позитивним сальдо: витратили – 81 (П'яніч, Трінкау), заробили – 118. На виході отримуємо 37 мільйонів євро чистого прибутку... який не дозволив оформити переходи двох пріоритетних новачків – Депая і Гарсії. Жорсткий фінансовий контроль Ла Ліги зобов'язує продавати, адже за дефіциту бюджету автоматично знижується "стеля" зарплат. Один Мессі щорічно "видоює" з клубу 100 млн євро, враховуючи податки, Грізманн отримує майже 40. З усіма секціями назбирується добрих 400 мільйонів!

Манчестер Сіті оцінював іспанського центрбека у 20 мільйонів євро, а Ліон був готовий відпустити Мемфіса за 15, але каталонці не мали шансів, поки в команді залишались Дембеле та Умтіті. Обоє відхиляли навіть варіант з орендою. Проблему можна було б вирішити продажем Тодібо з Рафіньєю, однак перший відмовився переходити у Фулхем за 18 мільйонів, а другий почав домовлятись з ПСЖ в останній день трансферного вікна і зрештою пішов вільним агентом.

"Блаугранас" отримають (або не отримає) від парижан 3 млн у вигляді бонусів, тоді як орендна угода Тодібо з Бенфікою передбачає зовсім незначну компенсацію (2 млн за 2 роки). Ось тут Бартомеу дійсно провалився – нічого не заробив, подарував шейхам хорошого футболіста, залишив Кумана без захисника і форварда. Утім, президент виконав завдання мінімум. У нинішній ситуації важливіше – стежити за рахунками. Барса більше не можуть розкидуватись грошима. Це умови нової реальності.

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