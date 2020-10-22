Ветеран согласился на 50-процентное уменьшение зарплаты до конца текущего сезона, сообщает Sport.es.

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Во время обсуждения нового контракта Пике сам спросил, какое сокращение нужно для клуба. Зарплата защитника составляет 12,5 млн евро в год, то есть Барселона за сезон сэкономит более 6 млн благодаря благородству лидера команды. На уступки также согласились тер Штеген, Лангле и де Йонг, но их сокращение составит 30%.

Напомним, Пике находится в структуре Барселоны с 1997 года (с 2004 по 2008-й был "перерыв" на МЮ). Всего он провел за "блаугранас" 548 матчей и выиграл 29 трофеев.

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