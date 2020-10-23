"Лео як ніхто інший заслуговував право зробити вибір, і якщо він вважав, що треба йти... Я б на місці президента повівся інакше.

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Ти просто зобов'язаний домовитися з гравцем, який стільки дав клубу за ці 16 років. Але як взагалі дійшло до того, що накращий гравець в історії прокидається одного дня і відправляє бюрофакс, вважаючи, що його не слухають? Що взагалі відбувається? Лео багато заслужив. Новий стадіон повинні назвати на його честь.

Ми повинні берегти наших людей, не дискредитувати їх. Мене дивує те, що люди на кшталт Гвардіоли, Хаві, Пуйоля і Вальдеса, не працюють в клубі. Ми десь звернули не туди", – цитує Піке ESPN.

Нагадаємо, що минулого літа Ліонель Мессі влаштував бойкот передсезонної підготовки, вимагаючи дозволу на від'їзд із Камп Ноу. Менеджмент Барселони відмовився безкоштовно відпустити аргентинця, тому той залишився у каталонській столиці ще на сезон.

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