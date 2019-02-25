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Пихальонок: VAR нужно вводить и в нашем чемпионате

10:20 33 Читати українською
Пихальонок: VAR нужно вводить и в нашем чемпионате
Александр Пихальонок / Фото: ФК Мариуполь

Хавбек Мариуполя Александр Пихальонок прокомментировал эпизоды с двумя пенальти в ворота Олимпика.

"Я скажу, как видел эти эпизоды в ходе игры. В первом случае Махновський едва голову Борячуку не снес.

Мариуполь – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча

Во втором моменте я находился как раз на подаче, которая и привела к пенальти. То есть, я не мог видеть момента, но посмотрев повтор, действительно, могу сказать, что момент был спорным. Мяч попал то ли в руку, то ли в грудь.

Хотя Олимпик забил тоже довольно спорный гол. Вот чтобы избежать подобных ситуаций, считаю, что VAR нужно вводить и в нашем чемпионате", – сказал футболист в эфире программы "Профутбол".

Мариуполь в скандальном матче победил Олимпик благодаря двум голам с пенальти

Украина19 тур

Мариуполь - Олимпик: Суббота 23 февраля 2019

Мариуполь
Матч окончен
2 : 1
Олимпик
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Мариуполь - Олимпик Мариуполь Мариуполь Александр Пихаленок Александр Пихаленок
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