Пихальонок: VAR нужно вводить и в нашем чемпионате

Хавбек Мариуполя Александр Пихальонок прокомментировал эпизоды с двумя пенальти в ворота Олимпика.

"Я скажу, как видел эти эпизоды в ходе игры. В первом случае Махновський едва голову Борячуку не снес.

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Во втором моменте я находился как раз на подаче, которая и привела к пенальти. То есть, я не мог видеть момента, но посмотрев повтор, действительно, могу сказать, что момент был спорным. Мяч попал то ли в руку, то ли в грудь.

Хотя Олимпик забил тоже довольно спорный гол. Вот чтобы избежать подобных ситуаций, считаю, что VAR нужно вводить и в нашем чемпионате", – сказал футболист в эфире программы "Профутбол".

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