Маріуполь у скандальному матчі переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті

Маріуполь завдяки голам Олександра Піхальонка та Андрія Борячука з пенальті переміг Олімпік у матчі 19-го туру УПЛ.

Чемпіонат України 2018/2019, 19-й тур

Маріуполь – Олімпік – 2:1

Голи: Піхальонок, 45+3 (пен), Борячук, 48 (пен) – Г. Пасіч, 26

Вже на перших хвилинах команди розмінялися небезпечними моментами: Зубков завершив подачу з флангу ударом головою вище воріт, а Матар після помилки Худжамова розминувся з м'ячем. Загалом же Олімпік починав гостріше, змусивши Рустама рятувати після пострілу Пасіча з лінії штрафного в дев'ятку та замикання Дегтярьова впритул. Зрештою, справа дійшла до голу: на 26-й хвилині Генадій Пасіч добив м'яч у сітку після відскоку, однак була дуже велика підозра на офсайд. Крик Шевчука "Алло! Чистий гол! Алло!" подіяв на арбітрів, і гості повели у рахунку.

Маріуполь після цього забігав та отримав шанс зрівняти на 34-й хвилині – це Борячук пробив поруч з правою штангою після зміщення з флангу. Активність господарів не пройшла даремно: вже у компенсований час Махновський збив у власному штрафному Борячука, рефері призначив пенальті, а Піхальнок впевнено його реалізував – 1:1.

У другому таймі Маріуполю вдалося забити швидкий гол – і знову з пенальті. Азовцям допоміг новачок Олімпіка Матар, який на 48-й хвилині підіграв собі рукою у власному штрафному, хоча цей епізод виглядав дуже суперечливо. Андрій Борячук підійшов до "точки" та впевнено вивів свою команду уперед – 2:1. Втім, надалі матч пішов не настільки весело: на полі відбувався типовий футбол УПЛ з великою кількістю боротьби та моментами низької якості.

На 62-й хвилині донеччани могли зрівняти рахунок, але удар головою Дегтярьова пройшов повз ворота. На 85-й же Матар міг реабілітуватись, але з кількох метрів не влучив у порожній кут. Піхальонок наприкінці зустрічі міг добити Олімпік, але його дальній постріл парирував Махновський. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу господарів.

Таким чином, Маріуполь набрав 27 очок та піднявся на шосте місце в турнірній таблиці – щоправда, конкуренти свій матч ще не зіграли. Олімпік залишився на дев'ятій позиції з 19 заліковими балами.