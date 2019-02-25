Піхальонок: VAR потрібно вводити і в нашому чемпіонаті

Хавбек Маріуполя Олександр Піхальонок прокоментував епізоди з двома пенальті в ворота Олімпіка.

"Я скажу, як бачив ці епізоди в ході гри. В першому випадку Махновський ледь голову Борячуку не зніс.

Маріуполь – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У другому моменті я перебував якраз на подачі, яка і привела до пенальті. Тобто, я не міг бачити моменту, але подивившись повтор, дійсно, можу сказати, що момент був спірним. М'яч влучив чи то в руку, чи то в груди.

Хоча Олімпік забив теж досить спірний гол. Ось щоб уникнути подібних ситуацій, вважаю, що VAR потрібно вводити і в нашому чемпіонаті", – сказав футболіст в ефірі програми "Профутбол".

Маріуполь у скандальному матчі переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті