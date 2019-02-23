Маріуполь – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Маріуполь у першому матчі після зимової перерви обіграв Маріуполь. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат України 2018/2019, 19-й тур

Маріуполь – Олімпік – 2:1

Голи: Піхальонок, 45+3 (пен), Борячук, 48 (пен) – Г. Пасіч, 26

Маріуполь у скандальному матчі переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті

У першому таймі Олімпік контролював хід гри та відкрив рахунок. Втім, згодом два пенальті у ворота донеччан переламали хід гри. Підопічні Шевчука створили декілька моментів, але вирвати нічию не змогли. У підсумку – мінімальна перемога господарів.

Маріуполь набрав 27 очок та піднявся на шосте місце в турнірній таблиці – щоправда, конкуренти свій матч ще не зіграли. Олімпік залишився на дев'ятій позиції з 19 заліковими балами.