toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА МАРІУПОЛЬ - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Маріуполь – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

17:00 325 Читать на русском
Маріуполь – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Маріуполь – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

 Маріуполь у першому матчі після зимової перерви обіграв Маріуполь. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат України 2018/2019, 19-й тур

Маріуполь – Олімпік – 2:1

Голи: Піхальонок, 45+3 (пен), Борячук, 48 (пен) – Г. Пасіч, 26

Маріуполь у скандальному матчі переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті

У першому таймі Олімпік контролював хід гри та відкрив рахунок. Втім, згодом два пенальті у ворота донеччан переламали хід гри. Підопічні Шевчука створили декілька моментів, але вирвати нічию не змогли. У підсумку – мінімальна перемога господарів.

Маріуполь набрав 27 очок та піднявся на шосте місце в турнірній таблиці – щоправда, конкуренти свій матч ще не зіграли. Олімпік залишився на дев'ятій позиції з 19 заліковими балами.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна19 тур

Маріуполь - Олімпік: Субота 23 лютого 2019

Маріуполь
Матч завершено
2 : 1
Олімпік
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Олімпік Відеоновини Олімпік Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Лестер Сіті
19:30
Крістал Пелас
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук