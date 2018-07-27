Пихаленок: Не знаю, где судья нашел шесть минут

Полузащитник Мариуполя Александр Пихаленок поделился впечатлениями от первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против Юргордена (1:1).

"Мы провели хороший матч. У нас была единая команда. Ребята поддерживали друг друга. Было много борьбы, как вверху, так и внизу. Сыграли организованно.

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Концовка матча получилась валидольной. Не знаю, где судья нашел 6 минут (речь идет о компенсированном ко второму тайму времени – прим.Футбол 24). Сделаем правильные выводы. Обидно, что пропустили на последних минутах.

Но ничего, есть еще ответный матч.Вернемся домой, восстановимся. В воскресенье у нас игра с Десной, а потом уже будем думать об ответной", – цитирует Пихаленка пресс-служба Мариуполя.

Напомним, Мариуполь на последних минутах упустил победу в мате против Юргордена.

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