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Севидов: Нынешний кадровый потенциал Мариуполя не позволяет им остро атаковать

14:42 25 Читати українською
Севидов: Нынешний кадровый потенциал Мариуполя не позволяет им остро атаковать
Александр Севидов / фото: А. Осипов

Бывший наставник Мариуполя Александр Севидов поделился впечатлениями от первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против Юргордена (1:1).

"Поединок был очень похож на игру с чемпионата Украины, в котором Мариуполь проиграл Заре. В принципе, такой же сценарий, когда приазовцы забили со стандарта. Если взять статистику – один удар в створ ворот за 90 минут, к счастью, завершившийся голом.

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Мы понимали, как будет играть Мариуполь, но я ожидал большего от шведов. Мы давно не видели скандинавские команды в деле, и честно говоря, команда не впечатлила, хотя смогла сравнять счет.

Я не увидел большой разницы, и, откровенно говоря, прошлогодний Мариуполь эту команду обыграл бы без сомнения. Нынешний кадровый потенциал не позволяет мариупольцам остро атаковать. Это то, что бросается в глаза, команда выжала максимум.

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Не знаю, как сложится ответная игра. Думаю, будет трудно, плюс насыщенный календарь. Главное - чтобы футболисты успели восстановиться и им хватило сил", – цитирует Севидова ua-football.

Напомним, Мариуполь на последних минутах упустил победу в мате против Юргордена.

Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Юргорден - Мариуполь: Четверг 26 июля 2018

Юргорден
Матч окончен
1 : 1
Мариуполь
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Теги
Юргорден - Мариуполь Мариуполь Мариуполь Лига Европы Александр Севидов
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