Піхальонок: Не знаю, де суддя знайшов шість хвилин

Півзахисник Маріуполя Олександр Піхальонок поділився враженнями від першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Юргордена (1:1).

"Ми провели хороший матч. У нас була єдина команда. Хлопці підтримували один одного. Було багато боротьби, як вгорі, так і внизу. Зіграли організовано.

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Кінцівка матчу вийшла валідольною. Не знаю, де суддя знайшов 6 хвилин (йдеться про компенсований до другого тайму час – прим.Футбол 24). Зробимо правильні висновки. Прикро, що пропустили на останніх хвилинах. Але нічого, є ще матч-відповідь.

Повернемось додому, відновимось. У неділю у нас гра з Десною, а потім вже будемо думати про матч-відповідь", – цитує Піхальонка прес-служба Маріуполя.

Нагадаємо, Маріуполь на останніх хвилинах втратив перемогу у маті проти Юргордена.

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