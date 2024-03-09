"У нас были моменты и в первом, и во втором тайме, но мяч упорно не залетал в ворота. У меня был очень хороший момент, но я его не реализовал. Так сложилась игра, что мы пропустили и не забили.

СК Днепр-1 – Рух – 0:1 – видео автогола и обзор матча

Это футбол, такое случается. Во втором тайме вот-вот должны были забить, однако то из пустых ворот мяч выбьют, то еще что-то. Это все составляющая футбола, такое бывает.

Воздушные тревоги? К этому привыкнуть невозможно. Во время тревоги длится пауза минимум минут 20-30, после чего мы остываем, и ты снова идешь на разминку. Получается, что мы дома играем по четыре-пять часов один матч и к этому привыкнуть нельзя", – цитирует Пихаленка официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, в матче 20-го тура УПЛ днепряне на своем поле уступили Руху (0:1) и опустились на вторую строчку турнирной таблицы.

Рух удержал победу над СК Днепр-1 – матч длился 4 часа, все решил скандальный автогол