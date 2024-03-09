"У нас були моменти і у першому, і у другому таймі, але м'яч вперто не залітав у ворота. У мене був дуже хороший момент, але я його не реалізував. Так склалася гра, що ми пропустили і не забили.

СК Дніпро-1 – Рух – 0:1 – відео автогола та огляд матчу

Це футбол, таке трапляється. У другому таймі ось-ось повинні були забити, проте то з порожніх воріт м'яч виб'ють, чи ще щось. Це все складова футболу, таке буває.

Повітряні тривоги? До цього звикнути неможливо. Під час тривоги триває пауза мінімум хвилин 20-30, після чого ми остигаємо, і ти знову йдеш на розминку. Виходить, що ми вдома граємо по чотири-п'ять годин один матч і до цього звикнути не можна", – цитує Піхальонка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у матчі 20-го туру УПЛ дніпряни на своєму полі поступились Руху (0:1) і опустились на другу сходинку турнірної таблиці.

Рух втримав перемогу над СК Дніпро-1 – матч тривав 4 години, усе вирішив скандальний автогол