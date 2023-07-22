Представители второго и третьего дивизионов получили главное орудие, которым будут играть в следующем чемпионате.

Профессиональная футбольная лига и компания Select Sport Ukraine продемонстрировали обновленный дизайн мяча Brillant Super, который будут использовать команды в матчах Первой и Второй лиг сезона 2023/24.

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Как сообщает официальный сайт ПФЛ, сфера имеет классическую архитектуру и сшита вручную. Отмечается, что за три сезона к ней успели привыкнуть футболисты и по достоинству оценили ее качество. Подтверждением этого стало тщательное тестирование мяча и получение сертификата FIFA Quality Pro.

К слову, соглашение о сотрудничестве между ПФЛ и Select Sport Ukraine продлено на еще 4 сезона.

Напомним, Первая лига стартует уже 27 июля, а чемпионат Второй лиги запланировано начать 6 августа.

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