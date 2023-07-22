Професіональна футбольна ліга та компанія Select Sport Ukraine продемонстрували оновлений дизайн м'яча Brillant Super, який використовуватимуть команди у матчах Першої та Другої ліг сезону 2023/24.

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Як повідомляє офіційний сайт ПФЛ, сфера має класичну архітектуру та зшита вручну. Зазначається, що за три сезони до неї встигли звикнути футболісти й належним чином оцінили її якість. Підтвердженням цього стало ретельне тестування м'яча та отримання сертифікату FIFA Quality Pro.

До слова, угоду про співпрацю між ПФЛ та Select Sport Ukraine продовжено на ще 4 сезони.

Нагадаємо, Перша ліга стартує вже 27 липня, а чемпіонат Другої ліги заплановано розпочати 6 серпня.

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