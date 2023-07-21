Кубок Украины: состоялась первая жеребьевка турнира – Маркевич, претенденты на УПЛ и дебютанты узнали соперников
Состоялась первая жеребьевка 31-го розыгрыша Кубка Украины. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Кубок Украины возвращается после сезона перерыва. Привычно розыгрыш начнут любительские команды и представители ПФЛ (Первой и Второй лиг). На первом этапе турнир сыграют новички Второй лиги и несколько любительских коллективов. Базовый день проведения матчей – 29 июля.
Кубок Украины возвращается – известны подробности проведения турнира
Победные первого этапа пройдут во второй, где их уже ждут команды ПФЛ. Поединки пройдут 2 августа. Следует заметить, что во время жеребьевки организаторы по просьбам участников пользовались территориальным принципом, чтобы облегчить логистику для команд.
Кубок Украины, 1 этап
Николаев (Львовская обл) – Фазенда (Черновцы)
Олимпия (Савинцы) – Кудривка
Штурм (Иванкив) – ЮКСА (Киев)
Кубок Украины, 2 этап
Группа А
Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Карпаты (Львов)
Металлист (Харьков) – Эпицентр (Каменец-Подольский)
Скала 1911 (Стрый) – Хуст (Закарпатская обл)
Группа В
Подолье (Хмельницкий) – Нива (Тернополь)
Нива (Винница) – Агробизнес (Волочиск)
Николаев/Фазенда – Буковина (Черновцы)
Группа С
Горняк-Спорт (Горешние Плавни) – Полтава
Ингулец (Петрово) – МФК Металлург (Запорожье)
Олимпия/Кудривка – Кремень (Кременчуг)
Группа D
Локомотив (Киев) – Диназ (Вышгород)
Звягель – Чайка (Киевская обл)
Штурм/ЮКСА – Нива (Бузова)
Чернигов – Левый Берег (Киев)
Группа Е
Тростянец (Сумская обл) – Реал Фарма (Одесса)
ФСК Мариуполь – ВАСТ (Николаев)
Виктория (Суммы) – Дружба (Мировка)