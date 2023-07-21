Кубок Украины возвращается после сезона перерыва. Привычно розыгрыш начнут любительские команды и представители ПФЛ (Первой и Второй лиг). На первом этапе турнир сыграют новички Второй лиги и несколько любительских коллективов. Базовый день проведения матчей – 29 июля.

Кубок Украины возвращается – известны подробности проведения турнира

Победные первого этапа пройдут во второй, где их уже ждут команды ПФЛ. Поединки пройдут 2 августа. Следует заметить, что во время жеребьевки организаторы по просьбам участников пользовались территориальным принципом, чтобы облегчить логистику для команд.

Кубок Украины, 1 этап

Николаев (Львовская обл) – Фазенда (Черновцы)

Олимпия (Савинцы) – Кудривка

Штурм (Иванкив) – ЮКСА (Киев)

Кубок Украины, 2 этап

Группа А

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Карпаты (Львов)

Металлист (Харьков) – Эпицентр (Каменец-Подольский)

Скала 1911 (Стрый) – Хуст (Закарпатская обл)

Группа В

Подолье (Хмельницкий) – Нива (Тернополь)

Нива (Винница) – Агробизнес (Волочиск)

Николаев/Фазенда – Буковина (Черновцы)

Группа С

Горняк-Спорт (Горешние Плавни) – Полтава

Ингулец (Петрово) – МФК Металлург (Запорожье)

Олимпия/Кудривка – Кремень (Кременчуг)

Группа D

Локомотив (Киев) – Диназ (Вышгород)

Звягель – Чайка (Киевская обл)

Штурм/ЮКСА – Нива (Бузова)

Чернигов – Левый Берег (Киев)

Группа Е

Тростянец (Сумская обл) – Реал Фарма (Одесса)

ФСК Мариуполь – ВАСТ (Николаев)

Виктория (Суммы) – Дружба (Мировка)