Мирон Маркевич подвел итоги контрольного матча против Вереса из Ровно, заявив, что в первом официальном матче "львам" не помогут 4 игрока.

"Были два разных тайма. К тем футболистам, которые играли до перерыва, особых претензий нет. Они в основном демонстрировали ту игру, которую я хочу видеть в их исполнении. Во втором тайме на поле появились игроки ротации, и впечатление от их действий осталось неоднозначным.

"Абсолютно понятна цепочка доверия": журналист назвал сенсационного спонсора Металлиста – это не Ярославский

Замены? – Хотелось, чтобы основные футболисты избежали повреждений. К сожалению, после ужгородского сбора я не могу рассчитывать на четырех травмированных исполнителей. С ними ситуация не критична, но в стартовом поединке с Хустом они не помогут. Условия подготовки к сезону? Очень хорошо. Теперь главное – отблагодарить клубное руководство за созданные условия для подготовки качественной игрой", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, Мирон Маркевич возглавил Карпаты по завершению прошлого сезона. "Львы" начнут новую кампанию в Первой лиге матчем против Хуста 28 июля.

Страховой менеджер, бизнесмен, мясник: Карпаты-1969 – как сложились их судьбы?