"Если бы болельщики были на стадионе, думаю, игра бы им понравилась. До последней секунды был накал. Все равно приятно сыграть с Динамо 2:2. Думаю, это больше положительный, чем отрицательный результат.

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Моменты были у обеих команд, была открытая игра. Ничья – закономерный счет. Мы стремились победить, несмотря на большое имя Динамо. Играли в свой футбол, выполняли установку тренера. Мы ее полностью выполнили, немного не хватило удачи", – сказал Петров в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, в матче последнего тура первой половины сезона УПЛ Колос расписал с лидером первенства – Динамо – боевую ничью (2:2) и, набрав 18 очков, расположился на 5 строчке турнирной таблицы.

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