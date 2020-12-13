"Для нашей маленькой команды матчи с грандами всегда важны для того, чтобы оценить самих себя. Играли с большим желанием и эмоциями. Провели очень хороший первый тайм в тактическом плане, а второй вышел более хаотичным. Должны были добавить, когда у нас было на одного футболиста больше и постараться победить. При равных составах с Динамо было уже тяжело играть. Ничья – закономерный результат.

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Трудно сравнивать этот и последний наш матч с Динамо летом. Структурно киевляне играют так же. В плане расположения на поле. Но они добавили в агрессии, движении и желании. Есть какие-то нюансы, которые сделали Динамо сильнее. У нас в этом сезоне много событий. Он – лучший в истории нашего клуба. Нужно просто играть в свой футбол.

Что касается наших планов на межсезонье, то с 12 числа планируем быть в Турции. А относительно трансферов – я тяжело прощаюсь с футболистами и пока не буду с этим спешить", – цитирует Костишина официальный сайт Колоса.

Напомним, в матче 13-го тура УПЛ Колос расписал с лидером первенства Динамо боевую ничью (2:2) и, набрав 18 очков, расположился на 5 строчке турнирной таблицы.

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