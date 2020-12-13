Петров зізнався, чого не вистачило Колосу, аби перемогти команду Луческу
Захисник Колоса Кирило Петров прокоментував нічию з київським Динамо (2:2) у матчі 13-го туру УПЛ.
"Якби вболівальники були на стадіоні, думаю, гра б їм сподобалася. До останньої секунди був накал. Все одно приємно зіграти з Динамо 2:2. Думаю, це більше позитивний, ніж негативний результат.
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Моменти були в обох команд, була відкрита гра. Нічия – закономірний рахунок. Ми прагнули перемогти, незважаючи на велике ім'я Динамо. Грали в свій футбол, виконували установку тренера. Ми її повністю виконали, трохи не вистачило удачі", – сказав Петров у коментарі клубному YouTube-каналу.
Нагадаємо, у матчі останнього туру першої половини сезону УПЛ Колос розписав з лідером першості – Динамо – бойову нічию (2:2) і, набравши 18 очок, розташувався на 5 сходинці турнірної таблиці.
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