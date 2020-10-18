Чемпионат Венгрии, 7-й тур

Гонвед – Фехервар – 2:2

Голы: Балог, 45+1, Траоре, 74 – Него, 65, Петряк, 67

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Хозяева неожиданно открыли счет в конце первого тайма, но радость игроков Гонведа была преждевременной. После перерыва полузащитник Фехервара Иван Петряк сумел изменить ход матча за две минуты.

Сначала украинец ассистировал на своего партнера, который расстрелял ворота хозяев. Впоследствии сам Иван решился на мощный удар издалека и не ошибся – мяч попал точно в девятку. К сожалению для гостей, Гонвед сравнял счет и соперники поделили очки.

Фехевар расположился на второй строчке, уступая Ференцварошу на одно очко, у команды Реброва еще есть игра в запасе. Гонвед – 10-й.

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