Ребров вернул лидерство в Венгрии – Ференцварош победил Кишварду с автоголом украинца
Ференцварош победил Кишварду в рамках 7-го тура чемпионата Венгрии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Венгрия, 7 тур
Кишварда – Ференцварош – 0:2
Голы: Исаэл, 66, Карасюк, 89 (авт)
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Программу очередного тура чемпионата Венгрии открывали лидеры и команды, в составе которых выступают украинцы. С первых минут у гостей вышел Игорь Харатин, а у хозяев – Богдан Мельник; в запасе остались Александр Зубков и Роман Карасюк соответственно.
Несмотря на статус действующего чемпиона, команда Сергея Реброва не владела неоспоримым преимуществом. Кишварда хорошо начала сезон и была настроена продолжить победную серию, которая уже насчитывала три поединка. Однако против этого был нападающий Фради Исаэл Да Силва, который в середине второго тайма открыл счет. Карасюк в конце матча вышел спасать Кишварду, но вместо этого забил в собственные ворота.
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Благодаря победе Ференцварош набрал уже 13 очков (команда сыграла лишь 5 матчей), опередил Фехервар и стал единоличным лидером. Кишварда с 9-ю пунктами в активе осталась на четвертом месте.