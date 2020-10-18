Чемпіонат Угорщини, 7-й тур

Гонвед – Фехервар – 2:2

Голи: Балог, 45+1, Траоре, 74 – Него, 65, Петряк, 67

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Господарі несподівано відкрили рахунок наприкінці першого тайму, але радість гравців Гонведа була передчасною. Після перерви півзахисник Фехервара Іван Петряк зумів змінити хід матчу за дві хвилини.

Спочатку українець асистував на свого партнера, який розстріляв ворота господарів. Згодом сам Іван наважився на потужний удар здалеку і не помилився – м'яч влучив точно у дев'ятку. На жаль для гостей, Гонвед зрівняв рахунок і суперники поділили очки.

Фехевар розташувався на другій сходинці, поступаючись Ференцварошу на одне очок, у команди Реброва ще є гра у запасі. Гонвед – 10-й.

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