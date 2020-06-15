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Петряк организовал гол Фехервара – партнеры украинца упустили победу и фактически вручили чемпионство Ференцварошу

00:25 12 Читати українською
Петряк организовал гол Фехервара – партнеры украинца упустили победу и фактически вручили чемпионство Ференцварошу
Иван Петряк (справа) / ФК Фехервар

В рамках 29-го тура чемпионата Венгрии Фехервар не смог одолеть Уйпешт (2:2). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 29-й тур

Фехервар – Уйпешт – 2:2

Голы: Ристевски, 41 (автогол), Николич, 72 – Нвободо, 64, Эрис, 81

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Команда украинца сумела открыть счет в конце первого тайма. На 41-й минуте Петряк вырвался на оперативный простор и пробил мимо голкипера, а защитник Кире Ристевски неудачно прервал прострел в собственные ворота. Гости отыгрались на 64-й минуте – голом отметился хавбек Обинна Нвободо.

Фехервар сумел вновь выйти вперед усилиями опытного нападающего Неманьи Николича. Но в этот раз Уйпешт восстановил статус-кво еще быстрее. На 81-й минуте бельгиец Жонатан Эрис снова сравнял счет. На большее командам времени не хватило – 2:2 в итоге.

К слову, Иван Петряк был заменен на 69-й минуте.

Из-за потери очков Фехервар фактически досрочно отдал титул Ференцварошу. В четырех оставшихся до конца чемпионата турах команде Сергея Реброва достаточно набрать 1 зачетный пункт.

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Теги
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