Петряк організував гол Фехервара – партнери українця втратили перемогу та фактично вручили чемпіонство Ференцварошу

У рамках 29-го туру чемпіонату Угорщини Фехервар не зміг здолати Уйпешт (2:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 29-й тур

Фехервар – Уйпешт – 2:2

Голи: Рістевскі, 41 (автогол), Ніколіч, 72 – Нвободо, 64, Еріс, 81

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Команда українця зуміла відкрити рахунок наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині Петряк вирвався на оперативний простір і пробив повз голкіпера, а оборонець Кіре Рістевскі невдало перервав простріл у власні ворота. Гості відігралися на 64-й хвилині – голом відзначився хавбек Обінна Нвободо.

Фехервар зумів знову вийти вперед зусиллями досвідченого нападника Неманьї Ніколіча. Але цього разу Уйпешт відновив статус-кво ще швидше. На 81-й хвилині бельгієць Жонатан Еріс знову зрівняв рахунок. На більше команд не вистачило – 2:2 у підсумку.

До слова, Іван Петряк був замінений на 69-й хвилині.

Через втрату очок Фехервар фактично достроково віддав титул Ференцварошу. В чотирьох турах, що залишились до кінця чемпіонату, команді Сергія Реброва достатньо набрати 1 заліковий пункт.

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