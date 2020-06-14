Зозуля стал одним из лучших в Альбасете, несмотря на ужасную серию – поражение от легенды Реала и угроза вылета

Альбасете проиграл Альмерии (0:1) в 32-м туре Сегунды, пропустив единственный гол с пенальти. Роман Зозуля отыграл 81 минуту. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании. Сегунда, 32 тур

Альбасете – Альмерия – 0:1

Гол: Нуньес, 45+5 (пен)

Матч Альбасете – Альмерия стартовал в 20:30 по киевскому времени. Встречались команды, которые решают разные турнирные задачи. Подопечные легендарного Гути претендуют на повышение в классе, занимая место в зоне плей-офф, а вот у Альбасете дела значительно хуже. Зозуля и Ко отчаянно борются за сохранение прописки в Сегунде. Посреди недели "механический сыр" наконец-то доиграл скандальный матч против Райо Вальекано, но не сумел взять хотя бы очко – минимальное поражение отбросило подопечных Лукаса Алькараса в зону вылета.

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Роман Зозуля традиционно вышел в стартовом составе Альбасете. Украинский форвард переживает не лучший период в карьере – в последний раз он забивал еще 25 октября, а без голов Романа команда вынуждена бороться за выживание. Интересно, что Альбасете и Альмерия на момент начала игры владели худшей и лучшей атакой Сегунды соответственно. "Механический сыр" забил лишь 24 гола, тогда как Альмерия – вдвое больше (51).

Уже на первых секундах игры украинец выиграл верховую борьбу и скинул мяч партнеру, который пробил неточно. В первом тайме "механический сыр" практически не уступал сильному сопернику. Зозуля играл в своем стиле – регулярно боролся за верховые мячи, но выигрывал меньше половины единоборств. Однажды украинец попал в офсайд. Все моменты у ворот обеих команд нейтрализовывались уверенной игрой голкиперов, или подводила точность. Альбасете имел несколько шансов, которые не использовали, в частности, Хименес и Фустер.

Казалось, первый тайм так и завершится нулями, но уже в компенсированное время после прострела с фланга Бенито сыграл рукой в ​​штрафной площадке. Арбитр после вмешательства VAR назначил пенальти, который реализовал Нуньес. Мяч от перекладины влетел в ворота Альбасете – сразу после этого рефери отправил команды в раздевалку.

В дебюте второй половины игры команда Зозули могла отыграться. Нуньес ворвался в штрафную и пробил в ближний угол – Фернандо спас. Украинец замыкал прострел с фланга, сыграв на опережение – немного неточно. У Альмерии Нуньес мог оформить дубль, но мяч пролетел мимо ворот. В другом эпизоде ​​Томеу Надаль спас Альбасете после выхода один на один. Зозуля классно отдал на Хименеса, тот пробил с ходу – выше. Опять украинец выиграл борьбу и сбросил на Кунью. Тот эффектно через себя пробил в руки голкиперу.

На 82-й минуте Лукас Алькарас заменил Романа Зозулю. Украинский нападающий продлил свою безголевую серию, хотя получил высокую оценку от Sofa Score. 7,2 – второй лучший балл в составе "механического сыра". Заметим, что именно Зозуля отдал больше всех острых передач у Альбасете (5). Хозяева отрезками демонстрировали приличную игру, но в очередной раз не реализовали свои моменты, подтвердив печальное реноме худшей атаки Сегунды.

Как говорится, фаворит выиграл "на классе". Альмерия набрала 53 очка и поднялась на 3 место Сегунды. Подопечные знаменитого Гути отстают от зоны прямого повышения в классе только на 2 пункта. Альбасете остался в зоне вылета, опустившись на 20 место – у Зозули и Ко лишь 35 пунктов.

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