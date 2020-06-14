Морозюк и Гармаш помогли Ризеспору сенсационно одолеть Галатасарай – кипер стамбульцев Муслера получил ужасную травму

Настоящей сенсацией завершился матч 27-го тура турецкой Суперлиги между Ризеспором с украинцами в составе и стамбульским Галатасараем. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Турция, Суперлига, 27-й тур

Ризеспор – Галатасарай – 2:0

Голы: Шкода, 42, Торун, 53

Нереализованный пенальти: Шкода, 42

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Хозяева повели в счете под занавес первого тайма. На 42-й минуте Милан Шкода взялся пробить одиннадцатиметровый и, хоть и не сумел его реализовать, но оказался первым на добивании и пробил Коджука со второй попытки.

А на старте второй половины игры Ризеспор шокировал Галатасарай еще одним голом. Это Тунай Торун воспользовался неудачными действиями гостей в обороне и сумел с нескольких метров таки протолкнуть мяч в сетку.

Достойного ответа стамбульцы до финального свистка так и не смогли дать. Очевидно, негативное влияние на матч Галатасарая имела ужасная травмы основного голкипера Фернандо Муслеры. На 24-й минуте уругваец столкнулся со Шкодой и покинул поле на носилках. Опытного вратаря госпитализировали и диагностировали у него двойной перелом стопы.

Çekilen röntgen sonrası Muslera'da 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Ameliyat yarın (15 Haziran Pazartesi) İstanbul'da gerçekleşecek. pic.twitter.com/R1ITazySZf — Fanatik (@fanatikcomtr) June 14, 2020

К слову, за Ризеспор весь матч отыграл Николай Морозюк, а Денис Гармаш вышел в старте и был заменен на 68-й минуте. Андрей Борячук на поле так и не появился.

Благодаря неожиданной победе Ризеспор сумел покинуть зону вылета. Теперь команда украинцев занимает 14-е место и на 3 очка опережает опасную зону. Галатасарай остался 3-м, но может потерять эту строчку после матча Сивасспора.

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