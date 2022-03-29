"Знаю, что у моего сына и внука ничего общего с россиянами не будет. Это на века. Не может им быть никакого прощения. Сейчас они просят, чтобы им разрешили играть. Ни в коем случае, чтобы не играли, и понимали, что натворили.

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Россияне всегда были козырными у себя дома, в Москве. Что-то говорят такое, ведут себя, как великая нация. А когда приезжали в Киев, такие тихие москалики. Таковыми и остались.

Многих из них наши ребята кладут, крошат. Горжусь этими ребятами. Нужно им (россиянам – прим.) голову оторвать всем вместе, чтобы они поняли. Если сейчас это не сделать, будет плохо. Всему миру будет плохо", – заявил Александр Петраков в эфире телеканалов "Футбол".

Напомним, тренер сборной Украины просился в киевскую терроборону, но ему вежливо отказали из-за почтенного возраста – Александру Васильевичу 64 года.

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